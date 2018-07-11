"Куда-то спешила": в Киеве женщина-пешеход бросилась под колеса авто (видео)

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Женщина переходила дорогу в неположенном месте

В Киеве на улице Саперно-Слободской в Голосеевской районе произошло смертельное ДТП. Погибла женщина-пешеход. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Куда-то спешила, а сейчас навсегда застыла под клеенкой. Девушка перебегала дорогу в неположенном месте. В Киеве на ул. Саперно-Слободской", - сказано в сообщении.

Видео: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Женщина переходила шестиполосную дорогу в неположенном для этого месте. Ее сбил автомобиль Hyundai Accent. Машина получила значительные повреждения. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что чемпион Украины по мотокроссу трагически погиб под колесами внедорожника.

6 июля около 18:00 произошло ДТП в г. Харьков, в результате которого внедорожник "Toyota" сбил 19-летнего чемпиона Украины по мотокроссу. Несчастный случай произошел на проспекте Независимости, сообщает местное новостное издание "MyKharkov.info".

По имеющейся информации, 58-летняя женщина-водитель автомобиля "Toyota" допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде. В тяжелом состоянии молодой человек был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу №4. Харьковчанин умер в реанимации так и не придя в сознание.

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