"Кудись поспішала": у Києві жінка-пішохід кинулася під колеса авто (відео)

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Жінка переходила дорогу в недозволеному місці

У Києві на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївській районі сталася смертельна ДТП. Загинула жінка-пішохід. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

"Кудись поспішала, а зараз назавжди застигла під клейонкою. Дівчина перебігала дорогу в недозволеному місці. У Києві на вул. Саперно-Слобідської", - сказано в повідомленні.

Відео: ДТП в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Жінка переходила шестисмугову дорогу в недозволеному для цього місці. Її збив автомобіль Hyundai Accent. Машина отримала значні пошкодження. Жінка від отриманих травм померла на місці.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що чемпіон України з мотокросу трагічно загинув під колесами позашляховика.

6 липня близько 18:00 сталося ДТП в г. Харьков, в результаті якого позашляховик "Toyota" збив 19-річного чемпіона України з мотокросу. Нещасний випадок стався на проспекті Незалежності, повідомляє місцеве новинне видання "MyKharkov.info".

За наявною інформацією, 58-річна жінка-водій автомобіля "Toyota" допустила наїзд на хлопця, який пересувався на велосипеді. У важкому стані молодий чоловік був доставлений в Харківську міську клінічну лікарню №4. Харків'янин помер у реанімації так і не прийшовши до тями.

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