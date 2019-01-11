Культурный гоп-стоп: украинские песни, "отжатые" русскими

Восточные соседи цинично присвоили себе десятки исконных украинских композиций
Большое количество русскоязычных песен, которые многие даже считали народными, на самом деле были цинично украдены "совєтськими" авторами и композиторами в украинцев.
Мы собрали самые яркие примеры, в которых прослеживается патологическая потребность россиян к воровству, и которые доказывают то, что в основе культуры страны-агрессора лежит не что иное, как обычный плагиат.
Эта песня, ставшая визитной карточкой Надежды Кадишевой и Наташи Королевой, являются лишь адаптированным вариантом украинского романса XIX века "В саду осіннім айстри білі".
Видео: YouTube/MusicVideoUA
В этом случае россияне вообще приписали себе "бандеровскую" песню! Ведь автором музыки и слов к композиции "Друже Ковалю", которая легла в основу "белогвардейского" романса "Поручик Голицын", является повстанец Мыкола Матола. И она была написана в 1949 году. А перевели эту песню на русском только в 1977-ом.
Видео: YouTube/Віктор Алекса
Эта песня времен освободительных соревнований 1917-1921 годов всегда звучала на украинском. Почему? Потому что в армии Нестора Махно 98% бойцов были этническими украинцами. Собственно, даже в советском фильме Александра Пархоменко, песня "Любо, братцы, любо" поется на русском языке, но с украинским акцентом и такими словами, как "порубленных", "не приходится", "пуля", "тосковать".
Видео: YouTube/T Zhytynsky
Российская якобы "народная" песня "Выйду на улицу, гляну на село" на самом деле является лишь адаптацией украинской действительно народной "Где бы я не ехала, где бы я не шла", без которой не обходится ни одно традиционное украинское свадьбы.
Видео: YouTube/Sergiy Ivanov
Еще одна "русская народная", написанная, правда, 1954 года... На самом же деле эта композиция была популярна в Винницкой области еще в первой половине 1900-х годов и пели ее с такими словами:
Ой мороз, мороз,
Ще й зима буде,
Прошу я тебе -
Не зморозь мене!
Прошу я тебе -
Не зморозь мене!
Ой не так мене,
Як мого мужа,
Бо в мого мужа
Плоха одежа.
Бо в мого мужа
Плоха одежа.
Кожуха нема
Й чобіток нема,
Кафтан тоненький,
Та й той подертий.
Кафтан тоненький,
Та й той подертий.
Сиджу за столом,
Та й пишу пером,
Та й пишу пером,
Та й плачу жальом.
Та й пишу пером,
Та й плачу жальом.
Видео: YouTube/T Zhytynsky
Российская "Википедия" пишет, что текст к песне "Там вдали, за рекой" был написан в 1924 году. Но композицию "Прощался стрелец" на то время уже 10 лет как пели в корпусе Украинских сечевых стрельцов.
Видео: YouTube/Українська пісня
Более подробно об украденных украинских песнях можно прочитать в нашем большом материале.
Напомним, что кумира украинских женщин Олега Винника снова обвинили в плагиате.