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Культурный гоп-стоп: украинские песни, "отжатые" русскими

STYLERЖизнь    11.01.2019 - 15:00
Культурный гоп-стоп: украинские песни, "отжатые" русскими
Коллаж РБК-Украина

Восточные соседи цинично присвоили себе десятки исконных украинских композиций

Большое количество русскоязычных песен, которые многие даже считали народными, на самом деле были цинично украдены "совєтськими" авторами и композиторами в украинцев.

Мы собрали самые яркие примеры, в которых прослеживается патологическая потребность россиян к воровству, и которые доказывают то, что в основе культуры страны-агрессора лежит не что иное, как обычный плагиат.

"Вот кто-то с горочки спустился" / "В саду осіннім айстри білі"

Эта песня, ставшая визитной карточкой Надежды Кадишевой и Наташи Королевой, являются лишь адаптированным вариантом украинского романса XIX века "В саду осіннім айстри білі".

Видео: YouTube/MusicVideoUA

"Поручик Голицын" / "Друже Ковалю"

В этом случае россияне вообще приписали себе "бандеровскую" песню! Ведь автором музыки и слов к композиции "Друже Ковалю", которая легла в основу "белогвардейского" романса "Поручик Голицын", является повстанец Мыкола Матола. И она была написана в 1949 году. А перевели эту песню на русском только в 1977-ом.

Видео: YouTube/Віктор Алекса

"Любо, братцы, любо" / "Любо, братці, любо"

Эта песня времен освободительных соревнований 1917-1921 годов всегда звучала на украинском. Почему? Потому что в армии Нестора Махно 98% бойцов были этническими украинцами. Собственно, даже в советском фильме Александра Пархоменко, песня "Любо, братцы, любо" поется на русском языке, но с украинским акцентом и такими словами, как "порубленных", "не приходится", "пуля", "тосковать".

Видео: YouTube/T Zhytynsky

"Выйду на улицу" / "Де б я не їхала, де б я не йшла"

Российская якобы "народная" песня "Выйду на улицу, гляну на село" на самом деле является лишь адаптацией украинской действительно народной "Где бы я не ехала, где бы я не шла", без которой не обходится ни одно традиционное украинское свадьбы.

Видео: YouTube/Sergiy Ivanov

"Ой, мороз, мороз"

Еще одна "русская народная", написанная, правда, 1954 года... На самом же деле эта композиция была популярна в Винницкой области еще в первой половине 1900-х годов и пели ее с такими словами:

Ой мороз, мороз,
Ще й зима буде,
Прошу я тебе -
Не зморозь мене!
Прошу я тебе -
Не зморозь мене!
Ой не так мене,
Як мого мужа,
Бо в мого мужа
Плоха одежа.
Бо в мого мужа
Плоха одежа.
Кожуха нема
Й чобіток нема,
Кафтан тоненький,
Та й той подертий.
Кафтан тоненький,
Та й той подертий.
Сиджу за столом,
Та й пишу пером,
Та й пишу пером,
Та й плачу жальом.
Та й пишу пером,
Та й плачу жальом.

Видео: YouTube/T Zhytynsky

"Там вдали, за рекой" / "Прощався стрілець"

Российская "Википедия" пишет, что текст к песне "Там вдали, за рекой" был написан в 1924 году. Но композицию "Прощался стрелец" на то время уже 10 лет как пели в корпусе Украинских сечевых стрельцов.

Видео: YouTube/Українська пісня

Более подробно об украденных украинских песнях можно прочитать в нашем большом материале.

Напомним, что кумира украинских женщин Олега Винника снова обвинили в плагиате.

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