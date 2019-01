Винник, Лорак, "Время и Стекло": кого еще поймали на плагиате

Коллаж РБК-Украина

Подборка самых громких случаев плагиата в украинской музыке

Кумира украинских женщин Олега Винника обвинили в плагиате. Певец якобы украл название, идею и рифмы для своей песни "Возьми меня в свой плен" у исполнительницы Лары Мелтеми. Так утверждает сама малоизвестная артистка. В качестве доказательства она даже поделилась ссылкой на свою песню "Візьми мене в полон!", запись которой была сделана еще в 2001 году.

"Олег Винник в начале 2000-х, временно находясь в Берлине, украл у меня название этой песни. Он также украл из моей песни рифмы, и сделал вульгарное, дешевое недоразумение, но с моим названием!" - рассказала Лара, назвав хит Винника "недопесней" и "сплошным китчем и надругательством над музыкой и словом".

Кстати, это уже не первый раз, когда Винника обвиняют в плагиате. Так, в том, что украинский артист украл у них музыку к песне "Нино", Винника обвинили участники популярной в 80-х поп-группы JOY.

Но не только Винника ловили на плагиате. Например, поп-диву украинской сцены Настю Каменских уличили в том, что она украла мелодию у хита популярных групп The Chainsmokers и Coldplay "Something Just Like This".

Некоторые украинские звезды по несколько раз "палились" на плагиате. Чего стоит одна только Ани Лорак. Например ее песня "Солнце" очень похожа на композицию греческого композитора Димитриса Контопулоса "Ki an tora den thimasai".

А вот еще "Обними меня крепче". У Лорак получился бы хороший дуэт с итальянской певицей Giorgia.

Также Каролину обвиняли в краже песни "L’oiseau et l’enfant" французской певицы Мари Мариам. Точнее, не саму Лорак, а авторов трека "Снится сон" - Игоря Николаева и Игоря Крутого.

Внимательные пользователи сети нашли также сходство песен группы "Время и Стекло" с мировыми хитами. Так, "Кафель" сравнили со "Stan" Eminem.

"Тролль", говорят, является плагиатом на трек "Gimme more" от Бритни Спирс.

А Светлана Лобода для своего трека "Постой, мужчина" позаимствовала песню группы San Ul Lim аж из Южной Кореи!

В 2010 году поднялся скандал относительно того, что песня "To Be Free", представленная певицей Alyosha в Нацотборе на Евровидение, является откровенным плагиатом на трек "Knock Me Out" в исполнении Линды Перри из фильма "Ворон: Город ангелов".

Но были случаи, когда украинские звезды наоборот обвиняли западных артистов в краже их интеллектуальной собственности. Например, участник шоу Голос країни Адрей Лучанко обвинил певицу Beyonce в плагиате песни Виктора Павлика!

