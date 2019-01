Винник, Лорак, "Время и Стекло": кого ще спіймали на плагіаті

Колаж РБК-Україна

Підбірка найгучніших випадків плагіату в українській музиці

Кумира українських жінок Олега Винника звинуватили в плагіаті. Співак нібито вкрав назву, ідею і рими для своєї пісні "Возьми меня в свой плен" у виконавиці Лари Мелтемі. Так стверджує сама маловідома артистка. Як доказ вона навіть поділилася посиланням на свою пісню "Візьми мене в полон!", запис якої було зроблено ще в 2001 році.

"Олег Винник на початку 2000-х, тимчасово перебуваючи в Берліні, вкрав у мене назву цієї пісні. Він також вкрав з моєї пісні рими, і зробив вульгарне, дешеве непорозуміння, але з моєю назвою!" - розповіла Лара, назвавши хіт Винника "недопіснею" і "суцільним кітчем і наругою над музикою та словом".

"Візьми мене в полон!" (SoundCloud/lara-meltemi)

До речі, це вже не перший раз, коли Винника звинувачують у плагіаті. Так, у тому, що український артист вкрав у них музику до пісні "Нино", Винника звинуватили учасники популярної в 80-х поп-групи JOY.

Але не тільки Винника ловили на плагіаті. Наприклад, поп-діву української сцени Настю Каменських викрили в тому, що вона вкрала мелодію у хіта популярних груп The Chainsmokers і Coldplay "Something Just Like This".

Деякі українські зірки по кілька разів "палились" на плагіаті. Чого варта одна тільки Ані Лорак. Наприклад, її пісня "Солнце" дуже схожа на композицію грецького композитора Дімітріса Контопулоса "Ki an tora den thimasai".

А ось ще: "Обними меня крепче". У Лорак вийшов би гарний дует з італійською співачкою Giorgia.

Також Кароліну звинувачували у крадіжці пісні "L’oiseau et l’enfant" французької співачки Марі Маріам. Точніше, не саму Лорак, а авторів треку "Снится сон" - Ігоря Ніколаєва та Ігоря Крутого.

Уважні користувачі мережі знайшли також схожість пісень групи "Время и Стекло" зі світовими хітами. Так, "Кахель" порівняли з "Stan" Eminem.

"Троль", кажуть, є плагіатом на трек "Gimme more" від Брітні Спірс.

А Світлана Лобода для свого треку "Постой, мужчина" запозичила пісню групи San Ul Lim аж з Південної Кореї!

У 2010 році піднявся скандал щодо того, що пісня "To Be Free", представлена співачкою Alyosha у Нацвідборі на Євробачення, є відвертим плагіатом на трек "Knock Me Out" у виконанні Лінди Перрі з фільму "Ворон: Місто ангелів".

Але були випадки, коли українські зірки навпаки звинувачували західних артистів у крадіжці їх інтелектуальної власності. Наприклад, учасник шоу Голос країни Адрій Лучанко звинуватив співачку Beyonce в плагіаті пісні Віктора Павліка!

