Курс доллара в феврале: эксперт дал неутешительный прогноз

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В феврале ожидается девальвация гривны

В феврале курс доллара может начать идти вверх, тем самым ослабляя гривну. Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на прогноз эксперта Андрея Шевчишина.

По словам финансового аналитика, в феврале происходит традиционный рост курса доллара, и 2019 год не стал исключением. При этом, ожидается, что в этом году рост доллара не будет таким стремительным, как это было в предыдущие годы.

Эксперт подчеркнул, что в феврале гривна в среднем падает на 3,5% (исключение 2015 год, когда было больше). Ожидается девальвация гривны, но не более чем 28,5 грн за доллар. Украинская национальная валюта будет колебаться в пределах 27,75-28,5 грн за доллар США.

Шевчишин также рассказал, что поступление средств для финансирования выборов и активность нерезидентов будут снижаться. При этом Национальный банк Украины будет больше продавать, чем покупать валюты на межбанке. В тоже время рынок будет насыщаться ликвидностью за счет того, что Министерство финансов будет погашать ОВГЗ.

Он также отметил, что оказывать давление на гривну главным образом будут два фактора: большой дефицит внешнеторгового баланса и снижение поступлений с таможни.

Стоит отметить, что сегодня, 1 февраля, в обменных пунктах курс доллара в продаже снизился на 8 копеек до 27,69 гривен за доллар, а в покупке - на 10 копеек до 27,45 гривен за доллар.

Ранее сообщалось, что Украина сегодня, 1 февраля, должна вернуть Международному валютному фонду около 88,5 млн долларов.