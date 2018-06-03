Кусают и стреляют: депутаты в Одесской области пытаются повлиять на выборы

Повторные выборы могут признать недействительными из-за неправомерных действий депутатов

В социальной сети Facebook советник начальника полиции Руслан Форостяк сообщил о хулиганстве во время избирательного процесса в г. Черноморск Одесской области. Согласно имеющейся информации депутаты, а также их помощники пытались повлиять на выборы. В результате один из госслужащих укусил полицейского за палец, что повлекло телесные повреждения.

Также сообщается, что были задержаны 4 правонарушителей. У одного из них был с собой газовый баллончик, а другой стрелял из пневматического пистолета в воздух.

"Опять представители одной из политических сил нарушают общественный порядок, гражданин, представившийся как помощник депутата совершил выстрел в воздух из "травмата" в окружении людей в толпе", – написал он.

Скриншот поста акканута facebook.com/ruslan.forostyak

"Другой "деятель" прибыл в теризбиркома со спецсредством (баллон с газом) в кармане, не колеблясь применил против оппонентов и правоохранителей", — дополнил он.

Советник отметил, что политические силы местных органов управления пытались любыми силами захватить власть в регионе, включая физическое давление и запугивание.

"Может это кому-то кажется смешным и забавным, но хочется обратиться к партии, которая веселит таким образом, оставить эти вещи. Ваши действия подрывают не только доверие к избирательному процессу, к которому уже почти не осталось доверия, а соответственно влияют на авторитет вашей политической силы, конечно если она вообще заботится об этих вещах, надеюсь это так", — добавил Руслан Форостяк.

По отношению к правонарушителям было открыто 4 уголовных производства.

"В результате за правонарушения задержаны 4 человека, возбуждены уголовные производства в отношении двух лиц, прибегли к физическому насилию в адрес сотрудников правоохранительных органов (по ст. 345 УК Украины), решается отдельно вопрос по внесению в ЕРДР сведений по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), на некоторых правонарушителей составлены административные протоколы", – говорится в сообщении.

Скриншот поста акканута facebook.com/ruslan.forostyak

Напомним, что в ходе выборов в территориальные общины в Одесской области четыре избирательных участка начали работу после проверки сообщений о минировании.

Видео: video.rbc.ua