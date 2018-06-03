Кусають і стріляють: депутати в Одеській області намагаються вплинути на вибори

Повторні вибори можуть визнати недійсними через неправомірні дії депутатів

В соціальній мережі Facebook радник начальника поліції Руслан Форостяк повідомив про хуліганстві під час виборчого процесу в м. Чорноморськ Одеської області. Згідно з наявною інформацією депутати, а також їх помічники намагалися вплинути на вибори. В результаті один з держслужбовців вкусив поліцейського за палець, що спричинило тілесні ушкодження.

Також повідомляється, що були затримані 4 правопорушники. У одного з них був з собою газовий балончик, а інший стріляв з пневматичного пістолета в повітря.

"Знову представники однієї з політичних сил порушують громадський порядок, громадянин, який представився як помічник депутата зробив постріл у повітря з "травмата" в оточенні людей у натовпі", – написав він.

Скріншот поста акканута facebook.com/ruslan.forostyak

"Інший "діяч" прибув до тервиборчкому зі спецзасобом (балон з газом) в кишені, не вагаючись застосував проти опонентів і правоохоронців", — доповнив він.

Радник зазначив, що політичні сили місцевих органів управління намагалися будь-якими силами захопити владу в регіоні, включаючи фізичний тиск і залякування.

"Може це комусь здається смішним і кумедним, але хочеться звернутися до партії, яка веселить таким чином, залишити ці речі. Ваші дії підривають не тільки довіру до виборчого процесу, до якого вже майже не залишилося довіри, а відповідно впливають на авторитет вашої політичної сили, звичайно якщо вона взагалі піклується про ці речі, сподіваюся це так", — додав Руслан Форостяк.

По відношенню до правопорушників було відкрито 4 кримінальних виробництва.

"В результаті за правопорушення затримано 4 людини, порушено кримінальні провадження щодо двох осіб, які вдалися до фізичного насильства в адресу співробітників правоохоронних органів (ст. 345 КК України), вирішується окремо питання щодо внесення до ЄРДР відомостей за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), на деяких правопорушників складено адміністративні протоколи", – йдеться в повідомленні.

Скріншот поста акканута facebook.com/ruslan.forostyak

Нагадаємо, що в ході виборів у територіальні громади в Одеській області чотири виборчі дільниці розпочали роботу після перевірки повідомлень про мінування.

Відео: video.rbc.ua