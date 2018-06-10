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Легендарная поп-группа выступит в оккупированном Крыму

STYLERLIFE        10.06.2018 - 16:55
Фото: Ялта (500px.com/Евгений Тымчук)
Фото: Ялта (500px.com/Евгений Тымчук)

Это не первый концерт группы в оккупированной Ялте

Популярная российская группа 90-х запланировала в графике своих гастролей выступление в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте поп-группы.

Легендарная группа "Руки вверх" запланировала выступить в оккупированной Ялте. По данным официального сайта, концерт должен состояться 10 августа 2018 года.

Мероприятие должно состояться в концертном зале "Юбилейный". Стоимость билетов от 1600 до 3600 рублей (от 700 до 2000 гривен).

На официальном сайте поп-группы указано, что Ялта – это Россия.

Скриншот сайта (rukivverh.ru)

Известно, что это не первый концерт "Руки вверх" в оккупированном Крыму. В прошлом году коллектив посетил Ялту также в августе и отпраздновал в концертном зале "Юбилейный" 20-летие своей группы.  

Впервые о группе "Руки вверх" стало известно в 1995 году. А уже в 1997 году коллектив записал свой первый альбом, который назывался "Дышите равномерно!".

Фото: Группа "Руки вверх" (rukivverh.ru)

Группа стала очень популярной благодаря нашумевшим хитам "Малыш", "Студент", "Крошка моя", "Лишь о тебе мечтая". За 20 лет своей деятельности коллектив получил множество наград. Фронтмен группы – Сергей Жуков. Кроме него в постоянном составе участвует еще один музыкант – Алексей Потехин.

Кстати, в аннексированном Крыму закрывают лагеря из-за массового отравления детей.

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Теги: группа, Ялта, Крым
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