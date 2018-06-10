Легендарна поп-група виступить в окупованому Криму

Це не перший концерт групи в окупованій Ялті

Популярна російська група 90-х запланувала у графіку своїх гастролей виступ в окупованому Криму. Про це повідомляється на офіційному сайті поп-групи.

Легендарна група "Руки вверх" запланувала виступити в окупованій Ялті. За даними офіційного сайту, концерт має відбутися 10 серпня 2018 року.

Захід має відбутися в концертному залі "Ювілейний". Вартість квитків від 1600 до 3600 рублів (від 700 до 2000 гривень).

На офіційному сайті поп-групи зазначено, що Ялта – це Росія.

Скріншот сайту (rukivverh.ru)

Відомо, що це не перший концерт "Руки вверх" в окупованому Криму. У минулому році колектив відвідав Ялту також у серпні відсвяткував у концертному залі "Ювілейний" 20-річчя своєї групи.

Вперше про групу "Руки вверх" стало відомо в 1995 році. А вже в 1997 році колектив записав свій перший альбом, який називався "Дихайте рівномірно!".

Фото: Група "Руки вверх" (rukivverh.ru)

Група стала дуже популярною завдяки відомим хітам "Малюк", "Студент", "Крихітка моя", "Лише про тебе мріючи". За 20 років своєї діяльності колектив отримав безліч нагород. Фронтмен групи – Сергій Жуков. Крім нього в постійному складі бере участь ще один музикант – Олексій Потєхін.

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