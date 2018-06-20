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"Летел без тормозов": сломанный трамвай в Одессе "сорвался" с горы (видео)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 21:21
Фото: Трамвай (kyivcity travel)
Фото: Трамвай (kyivcity travel)

Он снес все на своем пути

Сегодня, 20 июня, в Одессе произошло ЧП с трамваем, который "сорвался" с горы и протаранил несколько объектов. Об этом сообщает местное издание "Думская".

"Трамвай слетел со спуска Маловского, снес опору электропередач и повредил легковой автомобиль. По информации сотрудников предприятия, вагон маршрута №15 был неисправен, маневровый водитель перегонял его в депо, чтобы там поставить на ремонт. По невыясненным пока причинам вагон начал катиться назад, сбил опору, положил сеть. Пассажиров в нем не было", - говорится в сообщении.

Позже журналистам удалось выяснить, что могло стать возможной причиной происшествия.

"Трамвай старый, аккумуляторы давно не работают, и когда на линии пропадает подача электроэнергии, при неработающем аккумуляторе все системы трамвая отказывают", - утверждают они со ссылкой на свои источники.

На опубликованных кадрах видно, что в результате ЧП у трамвая "срезало" одну из сторон, поскольку он "летел без тормозов". Также можно заметить работающих спасателей и полисменов. В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: ЧП с трамваем в Одессе (facebook.com/DumskayaTV)

Кстати, сегодня, 20 июня, во время проведения мотогонок на автодроме в Киеве произошло серьезное ДТП. Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"ДТП под Киевом: падение пилота на мотогонках SBK-2018 на автодроме Чайка", - говорится в сообщении. Следует уточнить, что на опубликованных кадрах видно, что водитель мотоцикла не справился с управлением и перевернулся на повороте.

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Теги: Одесса, трамвай, ЧП
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