"Летів без гальм": поламаний трамвай в Одесі "зірвався" з гори (відео)

Він зніс все на своєму шляху

Сьогодні, 20 червня, в Одесі сталася НП з трамваєм, який "зірвався" з гори і протаранив кілька об'єктів. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

"Трамвай злетів зі спуску Маловського, зніс опору електропередач і пошкодив легковий автомобіль. За інформацією співробітників підприємства, вагон маршруту №15 був несправний, маневровий водій переганяв його в депо, щоб там поставити на ремонт. За нез'ясованих поки причин вагон почав котитися назад, збив опору, поклав мережу. Пасажирів в ньому не було", - йдеться в повідомленні.

Пізніше журналістам вдалося з'ясувати, що могло стати можливою причиною події.

"Трамвай старий, акумулятори давно не працюють, і коли на лінії пропадає подача електроенергії, при непрацюючому акумуляторі всі системи трамвая відмовляють", - стверджують вони з посиланням на свої джерела.

На опублікованих кадрах видно, що в результаті НП у трамвая "зрізало" одну із сторін, оскільки він "летів без гальм". Також можна помітити працюючих рятувальників і полісменів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Відео: НП з трамваєм в Одесі (facebook.com/DumskayaTV)

До речі, сьогодні, 20 червня, під час проведення мотогонок на автодромі в Києві відбулася серйозна ДТП. Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"ДТП під Києвом: падіння пілота на мотогонках SBK-2018 на автодромі Чайка", - йдеться в повідомленні. Слід уточнити, що на опублікованих кадрах видно, що водій мотоцикла не впорався з керуванням і перекинувся на повороті.

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