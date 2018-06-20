Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Летів без гальм": поламаний трамвай в Одесі "зірвався" з гори (відео)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 21:21
Фото: Трамвай (kyivcity travel)
Фото: Трамвай (kyivcity travel)

Він зніс все на своєму шляху

Сьогодні, 20 червня, в Одесі сталася НП з трамваєм, який "зірвався" з гори і протаранив кілька об'єктів. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

"Трамвай злетів зі спуску Маловського, зніс опору електропередач і пошкодив легковий автомобіль. За інформацією співробітників підприємства, вагон маршруту №15 був несправний, маневровий водій переганяв його в депо, щоб там поставити на ремонт. За нез'ясованих поки причин вагон почав котитися назад, збив опору, поклав мережу. Пасажирів в ньому не було", - йдеться в повідомленні.

Пізніше журналістам вдалося з'ясувати, що могло стати можливою причиною події.

"Трамвай старий, акумулятори давно не працюють, і коли на лінії пропадає подача електроенергії, при непрацюючому акумуляторі всі системи трамвая відмовляють", - стверджують вони з посиланням на свої джерела.

На опублікованих кадрах видно, що в результаті НП у трамвая "зрізало" одну із сторін, оскільки він "летів без гальм". Також можна помітити працюючих рятувальників і полісменів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Відео: НП з трамваєм в Одесі (facebook.com/DumskayaTV)

До речі, сьогодні, 20 червня, під час проведення мотогонок на автодромі в Києві відбулася серйозна ДТП. Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"ДТП під Києвом: падіння пілота на мотогонках SBK-2018 на автодромі Чайка", - йдеться в повідомленні. Слід уточнити, що на опублікованих кадрах видно, що водій мотоцикла не впорався з керуванням і перекинувся на повороті.

День літнього сонцестояння 2018. Коли станеться. Прикмети (video.rbc.ua)

В Одесі українські солдати декомунізували військову частину (фото) Ледь не зірвався концерт відомого російського репера в Одесі
Теги: Одеса, трамвай, ЧП
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся