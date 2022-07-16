Лето - сезон свежего меда: названа его главная опасность

Чем полезен мед

Мед – это 13-22% воды, 75-80% простых углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза). Он содержит витамины В1, В2, В6, Е, К, С, бета-каротин, фолиевую кислоту, но очень в незначительном количестве.



Также в нем есть ферменты, фитонциды и другие биологически активные вещества. Не забывайте, что это источник простых углеводов, которых мед содержит наибольшее количество. Мед хороший заменитель сахара, в котором практически нет никаких полезных веществ.

Почему советуют употреблять мед в пределах 1-2 чайных ложек?



Потому что поступление в организм простых углеводов мы должны контролировать. Их среднее дневное рекомендуемое количество составляет 30–40 г.

В чайной ложке продукта около 10 г, 7-8 г простых углеводов. Но надо помнить, что простые углеводы мы употребляем еще и с фруктами и другими продуктами питания. ⁣⁣

Чем опасен мед

Важно знать, что при нагревании мед теряет часть полезных свойств.

Кроме того, может вызвать аллергию, поэтому детям сначала давайте его с осторожностью.