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Лето - сезон свежего меда: названа его главная опасность

Фото: Почему мед нужно употреблять с осторожностью (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лето - это сезон свежего меда. Но употреблять этот продукт нужно с осторожностью.

Почему мед не стоит есть в больших количествах рассказала диетолог Светлана Фус.

Чем полезен мед

Мед – это 13-22% воды, 75-80% простых углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза). Он содержит витамины В1, В2, В6, Е, К, С, бета-каротин, фолиевую кислоту, но очень в незначительном количестве.

Также в нем есть ферменты, фитонциды и другие биологически активные вещества. Не забывайте, что это источник простых углеводов, которых мед содержит наибольшее количество. Мед хороший заменитель сахара, в котором практически нет никаких полезных веществ.

Почему советуют употреблять мед в пределах 1-2 чайных ложек?

Потому что поступление в организм простых углеводов мы должны контролировать. Их среднее дневное рекомендуемое количество составляет 30–40 г.

В чайной ложке продукта около 10 г, 7-8 г простых углеводов. Но надо помнить, что простые углеводы мы употребляем еще и с фруктами и другими продуктами питания. ⁣⁣

Чем опасен мед

Важно знать, что при нагревании мед теряет часть полезных свойств.
Кроме того, может вызвать аллергию, поэтому детям сначала давайте его с осторожностью.

Как мы ранее сообщали, эксперты назвали сорт меда, который нормализует давление.

Читайте также, как хранить мед в домашних условиях.

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