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В личной жизни Киры Рудык ожидаются изменения: что известно

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 октября 2021 10:54
В личной жизни Киры Рудык ожидаются изменения: что известно Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (instagram.com/kira.rudik)
Автор: Наталия Гурковская

Известный украинский политик, глава партии "Голос" и народный депутат Кира Рудык в воскресенье, 10 октября, посетила родной Ужгород.

Фото и сториз визита Рудык выложила в своем Instagram.

Так, Кира прогулялась уютными улицами Ужгорода и пообщалась с горожанами. Она призналась, что именно Ужгород является местом ее силы.

Однако, мало кто знает, что Кира приехала в родной город не просто так. Перед ней стояла очень ответственная миссия - женить отца. Таинство венчания прошло в величественном Храме Украинской православной церкви, где собралась вся семья Рудык. А самое интересное произошло в конце события: именно Кира поймала букет невесты.

В личной жизни Киры Рудык ожидаются изменения: что известно

Конечно, это лишь дань традициям и приметам, однако улыбкой Кира как будто намекает, что все возможно, и в ее жизни грядут перемены.

Как сообщалось, Кира Рудык, глава партии "Голос", любит светлые лаконичные наряды. Этой осенью она неоднократно появлялась на публике и в Верховной раде в белом, бежевом, кремовом и сером цветах.

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