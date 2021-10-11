В особистому житті Кіри Рудик очікуються зміни: що відомо

Так, Кіра прогулялась затишними вулицями Ужгорода та поспілкувалась з містянами. Вона зізналася, що саме Ужгород є місцем її сили.

Проте, мало хто знає, що Кіра приїхала до рідного міста не просто так. Перед нею стояла дуже відповідальна місія - женити батька. Таїнство вінчання пройшло у величному Храмі Української православної церкви, де зібралась уся родина Рудик. А найцікавіше сталося наприкінці події: саме Кіра спіймала букет нареченої.

Звісно, це лише данина традиціям та прикметам, проте посмішкою Кіра наче натякає, що усе можливо, і у її житті очікуються зміни.