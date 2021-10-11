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В особистому житті Кіри Рудик очікуються зміни: що відомо

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 10:54
В особистому житті Кіри Рудик очікуються зміни: що відомо Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик ((instagram.com/kira.rudik)
Автор: Наталія Гурковська

Відомий український політик, очільниця політичної партії "Голос" та народний депутат Кіра Рудик у неділю, 10 жовтня, відвідала рідний Ужгород.

Фото та сторіз візиту Рудик виклала у своєму Instagram.

Так, Кіра прогулялась затишними вулицями Ужгорода та поспілкувалась з містянами. Вона зізналася, що саме Ужгород є місцем її сили.

Проте, мало хто знає, що Кіра приїхала до рідного міста не просто так. Перед нею стояла дуже відповідальна місія - женити батька. Таїнство вінчання пройшло у величному Храмі Української православної церкви, де зібралась уся родина Рудик. А найцікавіше сталося наприкінці події: саме Кіра спіймала букет нареченої.

В особистому житті Кіри Рудик очікуються зміни: що відомо

Звісно, це лише данина традиціям та прикметам, проте посмішкою Кіра наче натякає, що усе можливо, і у її житті очікуються зміни.

Як повідомлялось, Кіра Рудик, голова партії "Голос", полюбляє світлі лаконічні вбрання. Цієї осені вона неодноразово з'являлась на публіці та у Верховній раді у білому, бежевому, кремовому та сірому кольорах.

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Кіра Рудик
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