В личной жизни Киры Рудык ожидаются изменения: что известно

Так, Кира прогулялась уютными улицами Ужгорода и пообщалась с горожанами. Она призналась, что именно Ужгород является местом ее силы.

Однако, мало кто знает, что Кира приехала в родной город не просто так. Перед ней стояла очень ответственная миссия - женить отца. Таинство венчания прошло в величественном Храме Украинской православной церкви, где собралась вся семья Рудык. А самое интересное произошло в конце события: именно Кира поймала букет невесты.

Конечно, это лишь дань традициям и приметам, однако улыбкой Кира как будто намекает, что все возможно, и в ее жизни грядут перемены.