В личной жизни Киры Рудык ожидаются изменения: что известно

Известный украинский политик, глава партии "Голос" и народный депутат Кира Рудык в воскресенье, 10 октября, посетила родной Ужгород.
Фото и сториз визита Рудык выложила в своем Instagram.
Так, Кира прогулялась уютными улицами Ужгорода и пообщалась с горожанами. Она призналась, что именно Ужгород является местом ее силы.
Однако, мало кто знает, что Кира приехала в родной город не просто так. Перед ней стояла очень ответственная миссия - женить отца. Таинство венчания прошло в величественном Храме Украинской православной церкви, где собралась вся семья Рудык. А самое интересное произошло в конце события: именно Кира поймала букет невесты.
Конечно, это лишь дань традициям и приметам, однако улыбкой Кира как будто намекает, что все возможно, и в ее жизни грядут перемены.
Как сообщалось, Кира Рудык, глава партии "Голос", любит светлые лаконичные наряды. Этой осенью она неоднократно появлялась на публике и в Верховной раде в белом, бежевом, кремовом и сером цветах.