Лига чемпионов: в УЕФА поблагодарили Украину за изумительный финал (видео)

Пост стремительно набирает популярность в сети

Европейский футбольный союз (УЕФА) поблагодарил Киев за прием финала Лиги чемпионов. Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице в Instagram.

"Спасибо за фантастический финал Лиги чемпионов, Киев", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что на самих кадрах видно кубок Лиги чемпионов, а сами слова благодарения продублированы двумя языками: на английском и украинском.

Допис, поширений UEFA (@uefa_official) 26 Тра 2018 р. о 10:32 PDT

Видео: УЕФА поблагодарил Украину за красочный финал ЛЧ (instagram.com/uefa_official)

Обратим внимание, что всего за несколько часов пост УЕФА собрал почти десять тысяч лайков и сотню комментариев.

"Приятно за организацию. Киев – супер. Украина – вперед", - сказал пользователь Игорь Италия.

"Лучшая локация за все время", - подчеркнул юзер Jheywood1989.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/uefa_official)

Кстати, за время проведения финала Лиги чемпионов 2018 в полицию поступило более 70 обращений от иностранцев. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА на территории государства, в органы полиции поступило 71 обращение иностранных граждан. Из них 20 имеют признаки уголовного преступления. Кроме того, поступало 4 сообщения о заминировании объектов столичной инфраструктуры. По всем этим фактам продолжаются действия, предусмотренные законодательством Украины", - сообщил Князев.

Как сообщалось ранее, на финал Лиги чемпионов 2018 в Украину приехали почти 25 тысяч иностранцев. По состоянию на утро, 27 мая, на выезд из страны оформили докементы более половины иностранных болельщиков. Футбольные команды испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" через авиационные пункты пропуска также уже покинули территорию Украины.

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