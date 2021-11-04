Ложкин: "Еврейская библиотека" пополнилась автобиографией Голды Меир "Моя жизнь"

В новой книжной серии "Еврейская библиотека", инициированной Еврейской конфедерацией Украины, вышла еще одна книга на украинском языке - автобиография "Моя жизнь" четвертого премьер-министра Израиля Голды Меир.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ЕКУ Бориса Ложкина.

"Моя жизнь" Голды Меир стала уже второй книгой "Еврейской библиотеки", вышедшей при поддержке Благотворительного фонда Бориса Ложкина, Евро-Азиатского Еврейского Конгресса и Фонда имени Князей Острожских Юрия и Ирины Луценко.

История жизни киевлянки Голды Меир, ставшей одной из самых выдающихся фигур в истории Израиля, во многом совпадает с историей самого Израиля, считает президент ЕКУ. Голда Меир вместе с десятками тысяч евреев эмигрировала в начале двадцатого века из царской России, спасаясь от еврейских погромов. Позже она увлеклась идеями сионизма, принимала участие в освоении земель Эрец-Исраэль, активно боролась за независимость и не менее активно отстаивала ее, когда еврейское государство уже родилось.

"Все эти этапы, непосредственным свидетелем и участником которых была Голда Меир, в живой увлекательной манере описаны ею самой в книге, ставшей бестселлером сразу после первой публикации в 1973 году", - поделился Ложкин впечатлениями о книге.

В пользу выбора для "Еврейской библиотеки" автобиографии Голды Меир говорит и тот факт, что эти мемуары признаны одними из лучших среди воспоминаний политических деятелей ХХ века.

"Теперь, благодаря ЕКУ, история жизни одной из самых выдающихся фигур в истории современного Израиля, подписанта Декларации независимости, четвертого премьер-министра Государства Израиль, киевлянки Голды Меир стала доступной украинским читателям и на украинском языке", - говорится на сайте ЕКУ.