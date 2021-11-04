ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ложкін: "Єврейська бібліотека" поповнилася автобіографією Голди Меїр "Моє життя"

Новость на русском →
Київ, Четвер 04 листопада 2021 10:41
Ложкін: "Єврейська бібліотека" поповнилася автобіографією Голди Меїр "Моє життя" Фото: "Єврейська бібліотека" поповнилася автобіографією Голди Меїр "Моє життя" (jcu.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У новій книжковій серії "Єврейська бібліотека", яку ініціювала Єврейська конфедерація України, вийшла ще одна книга українською мовою - автобіографія "Моє життя" четвертого прем'єр-міністра Ізраїлю Голди Меїр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента ЄКУ Бориса Ложкіна.

"Моє життя" Голди Меїр стала вже другою книгою "Єврейської бібліотеки", яка вийшла за підтримки Благодійного фонду Бориса Ложкіна, Євро-Азіатського Єврейського Конгресу та Фонду імені Князів Острозьких Юрія та Ірини Луценків.

Історія життя киянки Голди Меїр, яка стала однією з найвидатніших постатей в історії Ізраїлю, багато в чому збігається з історією самого Ізраїлю, вважає президент ЄКУ. Голда Меїр разом із десятками тисяч євреїв емігрувала на початку ХХ століття з царської Росії, рятуючись від єврейських погромів. Пізніше вона захопилася ідеями сіонізму, брала участь у освоєнні земель Ерец-Ісраель, активно боролася за незалежність і не менш активно відстоювала її, коли єврейська держава вже народилася.

"Всі ці етапи, безпосереднім свідком і учасником яких була Голда Меїр, у живій захоплюючій манері описані нею самою в книзі, що стала бестселером одразу після першої публікації у 1973 році", - поділився Ложкін враженнями про книгу.

На користь вибору для "Єврейської бібліотеки" автобіографії Голди Меїр свідчить і той факт, що ці мемуари визнані одними із найкращих серед спогадів політичних діячів ХХ століття.

"Тепер, завдяки ЄКУ, історія життя однієї з найвидатніших постатей в історії сучасного Ізраїлю, підписанта Декларації незалежності, четвертого прем'єр-міністра Держави Ізраїль, киянки Голди Меїр стала доступною українським читачам і українською мовою", - йдеться на сайті ЄКУ.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про вихід у видавництві "Наш формат" першої книги із серії "Єврейська бібліотека". Нею стала робота доктора Даніеля Гордіса "Ізраїль. Історія відродження нації".

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Ложкин
LITE
День Казанської ікони Божої Матері: що суворо заборонено робити 4 листопада, важливі традиції
День Казанської ікони Божої Матері: що суворо заборонено робити 4 листопада, важливі традиції