Лучше так не парковаться: во Львове огромный каштан раздавил две иномарки (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com/guenther3011)

Владельцы авто будут добиваться возмещения ущерба от города

Во Львове 60-летнее дерево раздавило два автомобиля - Volkswagen и Hyundai возле медучреждения. Каштан в ясную погоду внезапно упал на тротуар и едва не задел человека, который выходил из машины. Об этом сообщает ТСН.

Огромный каштан упал в четверг, 19 июля, около 10 утра.

Свидетели рассказали, что ветра не было, дерево за секунду наклонилось и легло на припаркованные иномарки. Люди чудом не пострадали, хотя обычно в это время на месте происшествия много людей. Рядом находится инфекционная больница и часовня, в которой отпевают умерших.

Видео: Дерево упало на машины (YouTube/ТСН)

Очевидцем падения стал львовянин Орест Грынькива. Он подъехал к больнице навестить дочку, припарковался, но почему-то решил немного отъехать, и не зря.

"На меня провода падали, на меня все падало. Это произошло буквально за пять метров от меня. Дерево упало. Я просто отъехал пять метров в сторону от того места, где оно упало", - рассказал мужчина.

Больше всего пострадал красный Volkswagen. Его владелец ненадолго зашел к врачу, а когда вернулся – автомобиль был раздавлен.

"Смотрю, где моя машина? - Растет дерево, то есть уже лежит, не растет. Подошел ближе – увидел, что это уже не машина, это остатки", - рассказал пострадавший владелец авто Игорь Ковальский.

Авто полностью разбито, страховки "Каско" нет. Мужчина рад, что сам живой.

Второй пострадавший – владелец черного внедорожника Hyundai. Он вызвал полицию, чтобы зафиксировать повреждения.

Сотрудники коммунальных служб распилили заваленный каштан, который перегородил проезд по улице, и высвободили разбитые иномарки. Отмечается, что внешне дерево выглядело здоровым, однако оказалось, что корень каштана полностью прогнил.

"Прикорневая система трухлявая. А набрало влажности, потому что дожди. И от того падают деревья", - пояснил заместитель директора ГП "Парк плюс Сервис" Владимир Стащишин.

В райадминистрации заверили, что об аварийности дерева не знали, и жалоб об этом к ним не поступало.

"Если есть обращения на горячую линию или письмо, то мы выезжаем на место, проверяем это дерево, в каком оно состоянии. Если аварийное - мы его сразу срезаем. У нас в положении нет, чтобы мы ходили и проверяли. Мы если видим – удалим. А чтобы определить все деревья - у нас полномочия такого нет", - рассказал руководитель отдела коммунального хозяйства Личаковской райадминистрации Львова Ярослав Сенькив.

По данным издания, владельцы разбитых авто собираются идти в суд, и добиваться от города возмещения убытков.

Ранее сообщалось, что автомобиль известного украинского музыканта раздавило дерево.

Виртуозные маневры уходов от ДТП (видео: STYLER.rbc.ua)