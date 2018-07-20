Краще так не паркуватися: у Львові величезний каштан розчавив дві іномарки (відео)

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Власники авто будуть домагатися відшкодування збитків від міста

У Львові 60-річне дерево розчавило два автомобіля - Volkswagen і Hyundai біля медзакладу. Каштан в ясну погоду раптово впав на тротуар і мало не зачепив людину, яка виходила з машини. Про це повідомляє ТСН.

Величезний каштан впав у четвер, 19 липня, близько 10-ї ранку.

Свідки розповіли, що вітру не було, дерево за секунду нахилилося і лягло на припарковані іномарки. Люди дивом не постраждали, хоча зазвичай у цей час на місці події багато людей. Поруч знаходиться інфекційна лікарня і каплиця, в якій відспівують померлих.

Відео: Дерево впало на машини (YouTube/ТСН)

Очевидцем падіння став львів'янин Орест Гриньківа. Він під'їхав до лікарні провідати доньку, припаркувався, але чомусь вирішив трохи від'їхати, і не дарма.

"На мене дроти падали, на мене все падало. Це сталося буквально за п'ять метрів від мене. Дерево впало. Я просто від'їхав п'ять метрів убік від того місця, де воно впало", - розповів чоловік.

Найбільше постраждав червоний Volkswagen. Його власник на кілька хвилин зайшов до лікаря, а коли повернувся – автомобіль був розчавлений.

"Дивлюся, де моя машина? - Росте дерево, тобто вже лежить, не росте. Підійшов ближче – побачив, що це вже не машина, це залишки", - розповів постраждалий власник авто Ігор Ковальський.

Авто повністю розбито, страховки "Каско" немає. Чоловік радіє, що сам живий.

Другий потерпілий – власник чорного позашляховика Hyundai. Він викликав поліцію, щоб зафіксувати пошкодження.

Співробітники комунальних служб розпиляли завалений каштан, який перегородив проїзд по вулиці, і вивільнили розбиті іномарки. Відзначається, що зовні дерево виглядало здоровим, проте виявилося, що корінь каштана повністю прогнив.

"Прикоренева система трухлява. А набрало вологості, тому що дощі. І від того падають дерева", - пояснив заступник директора ДП "Парк плюс Сервіс" Володимир Стащишин.

В райадміністрації запевнили, що про аварійність дерева не знали, і скарг про це до них не надходило.

"Якщо є звернення на гарячу лінію або лист, то ми виїжджаємо на місце, перевіряємо це дерево, в якому воно стані. Якщо аварійний - ми його одразу зрізаємо. У нас в положенні немає, щоб ми ходили і перевіряли. Якщо ми бачимо – видалимо. А щоб визначити всі дерева - у нас повноваження такого немає", - розповів керівник відділу комунального господарства Личаківської райадміністрації Львова Ярослав Сеньків.

За даними видання, власники розбитих авто збираються йти до суду і вимагати від міста відшкодування збитків.

Раніше повідомлялося, що автомобіль відомого українського музиканта розчавило дерево.

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