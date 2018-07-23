"Лучше, что он умер": в Тернополе беременная женщина потеряла ребенка из-за халатности врачей

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Женщина обвиняет медиков в том, что ее ребенок умер

В Тернополе беременная женщина заразилась в больнице корью, в результате чего потеряла ребенка. Об этом рассказала мать пострадавшей на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/lesia.palau.1)

Она рассказала, что 10 июля ее дочь положили в больницу на 36 неделе беременности. В медучреждении женщина заразилась корью. После лечения антибиотиками, 18 июля беременную пациентку заверили, что с ребенком все в порядке, он здоров. На следующий день выяснилось, что плод замер.

Роженицу отправили на обследование в областную больницу, где у нее вызвали роды. Женщина родила мертвого ребенка.

Скриншот поста (facebook.com/lesia.palau.1)

"Гинеколог говорит: "Чего ты плачешь? После кори ты могла родить нездорового ребенка, поэтому лучше, что он умер. В Тернополе родишь, возьмут на вскрытие, заберешь домой и похоронишь", - вот какие щедрые наши доктора на советы, вместо того, чтобы поддержать, они добивают", - написала женщина.

Фото: Беременная женщина потеряла ребенка (facebook.com/lesia.palau.1)

Ранее ученые назвали опасные предметы для беременных.

Ведущий автор д-р Дженис Джураска, профессор психологии в отделе нейронауки, говорит, что ее шокировали результаты исследований, и добавила, что теперь будет призывать беременных женщин избегать пластмасс и ароматов любого рода.

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