"Краще, що вона померла": у Тернополі вагітна жінка втратила дитину через халатність лікарів

Фото: pixabay

Жінка звинувачує медиків у тому, що її дитина померла

У Тернополі вагітна жінка заразилася в лікарні на кір, в результаті чого втратила дитину. Про це розповіла мати постраждалої на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/lesia.palau.1)

Вона розповіла, що 10 липня її дочка поклали в лікарню на 36 тижні вагітності. У медустанові жінка заразилася кір. Після лікування антибіотиками, 18 липня вагітну пацієнтку запевнили, що з дитиною все в порядку, вона здорова. На наступний день з'ясувалося, що плід завмер.

Породіллю відправили на обстеження в обласну лікарню, де у неї викликали пологи. Жінка народила мертву дитину.

Скріншот поста (facebook.com/lesia.palau.1)

"Гінеколог каже: "Чого ти плачеш? Після кору ти могла народити хвору дитину, тому краще, що вона померла. У Тернополі народиш, візьмуть на розтин, забереш додому і похоронишь", - ось які щедрі наші лікарі на поради, замість того, щоб підтримати, вони добивають", - написала жінка.

Фото: Вагітна жінка втратила дитину (facebook.com/lesia.palau.1)

Раніше вчені назвали небезпечні предмети для вагітних.

Провідний автор д-р Дженіс Джураска, професор психології у відділі нейронауки, каже, що її шокували результати досліджень, і додала, що тепер буде закликати вагітних жінок уникати пластмас і ароматів будь-якого роду.

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