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Интервью

В Луганской области установили памятный знак погибшим военным медикам

STYLERLIFE        26.05.2018 - 19:30
Фото: Открытие памятного знака в Луганской области (facebook.com/GeneralStaff)
Фото: Открытие памятного знака в Луганской области (facebook.com/GeneralStaff)

С 2014 года погибло 62 военных медика

В Луганской области установили памятный знак, посвященный военным медикам, погибшим с начала российской агрессии на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.

В луганской области открыли памятный знак военным медикам, которые погибли на востоке Украины. Мероприятие состоялось по инициативе руководства и особого состава 59-го Военного Мобильного Госпиталя и благодаря Оперативному командованию "Север".

"На счету представителей самой гуманной профессии с момента российской эскалации на востоке страны – тысячи спасенных жизней. Однако, начиная с 2014 года 62 военных медика погибли, спасая жизни своих боевых побратимов и местного населения", – сказано в сообщении пресс-службы.

На чествовании памяти погибших военных медиков присутствовали представители государственной и местной власти, общественных организаций Северодонецка, священнослужители.

Особым словом отметили и младшего сержанта Игоря Зинича, который удостоен посмертно звания Героя Украины за мужество и героизм, проявленные при обороне Донецкого аэропорта.

 

Фото: Открытие памятного знака в Луганской области (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Для каждого из них на первом месте была Клятва Гиппократа и воинский долг. И открытие памятного знака является не только данью памяти павшим, но и напоминанием каждому из нас о том, что свой профессиональный долг мы должны выполнять и за себя, и за тех, кто погиб, защищая страну от российского агрессора", - отметил подполковник Андрей Телефанко.

После освящения право открыть памятный знак в честь погибших воинов-медиков было предоставлено командиру оперативно-тактической группировки "Север" генерал-майору Виктору Кравченко.

Все присутствующие почтили память медиков минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

В ходе мероприятия лучшие воины-медики воинской части и работники Вооруженных Сил Украины за добросовестный труд и образцовость получили награды и почетные грамоты.

Скриншот поста (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, под разрушенным памятником воинам УПА в Польше обнаружены захоронения.

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Видео: video.rbc.ua

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Теги: памятник, открытие, военный, медик
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