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Львов накрыл мощный ливень с градом (фото, видео)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 19:12
Фото: Град (УНИАН)
Фото: Град (УНИАН)

В городе затопило улицы, есть пострадавшие

В понедельник, 4 июня, во Львове прошел мощный ливень с градом, порывами ветра, молниями и громом. Об этом пишут пользователи социальных сетей, публикуя соответствующие фото и видео.

Фото: instagram.com/dm.mark

Из-за непогоды на пересечении улицы Городецкой и проспекта Черновола в городе на проезжую часть упали ремонтные конструкции с дома, передает "Обозреватель".

Фото: facebook.com/vasyl.dovbush

Также на углу ул. Галицкой и пл. Рынок упала часть фасада дома. В результате падения обломков пострадал гражданин Айзербаджана. Мужчина госпитализирован в больницу.

Видео: youtube.com/МиколаМатвєєв

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Теги: Львов, гроза, град
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