Львов накрыл мощный ливень с градом (фото, видео)

В городе затопило улицы, есть пострадавшие
В понедельник, 4 июня, во Львове прошел мощный ливень с градом, порывами ветра, молниями и громом. Об этом пишут пользователи социальных сетей, публикуя соответствующие фото и видео.
Фото: instagram.com/dm.mark
Из-за непогоды на пересечении улицы Городецкой и проспекта Черновола в городе на проезжую часть упали ремонтные конструкции с дома, передает "Обозреватель".
Фото: facebook.com/vasyl.dovbush
Также на углу ул. Галицкой и пл. Рынок упала часть фасада дома. В результате падения обломков пострадал гражданин Айзербаджана. Мужчина госпитализирован в больницу.
Видео: youtube.com/МиколаМатвєєв
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