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Львів накрила потужна злива з градом (фото, відео)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 19:12
Фото: Град (УНІАН)
Фото: Град (УНІАН)

У місті затопило вулиці, є постраждалі

У понеділок, 4 червня, у Львові пройшла потужна злива з градом, поривами вітру, блискавками і громом. Про це пишуть користувачі соціальних мереж, публікуючи відповідні фото і відео.

Фото: instagram.com/dm.mark

З-за негоди на перетині вулиці Городоцької та проспекту Чорновола у місті на проїжджу частину впали ремонтні конструкції з дому, передає "Оглядач".

Фото: facebook.com/vasyl.dovbush

Також на розі вул. Галицької і пл. Ринок впала частина фасаду будинку. В результаті падіння уламків постраждав громадянин Айзербаджана. Чоловік госпіталізований в лікарню.

Відео: youtube.com/МиколаМатвєєв

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Теги: Львів, гроза, град
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