Львів накрила потужна злива з градом (фото, відео)

У місті затопило вулиці, є постраждалі
У понеділок, 4 червня, у Львові пройшла потужна злива з градом, поривами вітру, блискавками і громом. Про це пишуть користувачі соціальних мереж, публікуючи відповідні фото і відео.
Фото: instagram.com/dm.mark
З-за негоди на перетині вулиці Городоцької та проспекту Чорновола у місті на проїжджу частину впали ремонтні конструкції з дому, передає "Оглядач".
Фото: facebook.com/vasyl.dovbush
Також на розі вул. Галицької і пл. Ринок впала частина фасаду будинку. В результаті падіння уламків постраждав громадянин Айзербаджана. Чоловік госпіталізований в лікарню.
Відео: youtube.com/МиколаМатвєєв
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