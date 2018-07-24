Львов предоставит по 2 тысячи гривен родственникам погибших в авиакатастрофе на Скнилове

Фото: падения самолета в Скнилове (wikipedia.org/wiki/Скниловская_трагедия_27_июля_2002_года)

Трагедия случилась в 2002 году

Членам семей погибших в Скниловской трагедии, которая случилась 27 июля 2002 года, управление социальной защиты Львовского городского совета предоставит одноразовую материальную помощь в размере двух тысяч гривен каждом к 16-й годовщине авиакатастрофы. Об этом сообщается на сайте совета.

"Ко дню памяти жертв и пострадавших на Скниловском аэродроме мы, со своей стороны, поддерживаем тех людей, которые пострадали или потеряли родных, выплатой материальной помощи. Она составит 2000 гривен каждому", - рассказала Леся Дронь, замначальника управления соцзащиты Львовского городского совета.

Согласно распоряжению главы города № 341 от 06.07.2018, одноразовую материальную помощь предоставят 48 членам семей погибших в размере 2 тысяч гривен. Общая сумма выплат составит 96 тысяч гривен.

Напомним, трагедия на военном аэродроме "Скнилов", который расположен недалеко от Львова, произошла в 2002 году во время празднования 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины. Истребитель Су-27УБ во время выполнения фигур высшего пилотажа упал на зрителей и взорвался. Погибло 77 человек, среди них – 28 детей. Пострадало около 250 людей.

Видео: Катастрофа Скнилов 2002 Су 27 (youtube.com/Свобода Слова)

Ранее мы писали о том, что появилось видео с первыми минутами после масштабного ДТП, в котором погибли 10 человек, на трассе Киев-Чоп возле села Глубочица в Житомирской области.

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