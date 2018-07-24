Львів надасть по 2 тисячі гривень родичам загиблих в авіакатастрофі на Скнилові

Фото: падіння літака в Скнилові (wikipedia.org/wiki/Скниловская_трагедия_27_июля_2002_года)

Трагедія сталася в 2002 році

Членам сімей загиблих у Скнилівській трагедії, яка сталася 27 липня 2002 року, управління соціального захисту Львівської міської ради надасть одноразову матеріальну допомогу у розмірі двох тисяч гривень кожному до 16-ї річниці авіакатастрофи. Про це повідомляється на сайті ради.

"До дня пам'яті жертв та постраждалих на Скнилівському аеродромі ми, зі свого боку, підтримуємо тих людей, які постраждали або втратили рідних, виплатою матеріальної допомоги. Вона складе 2000 гривень кожному", - розповіла Леся Дронь, заступник начальника управління соцзахисту Львівської міської ради.

Згідно з розпорядженням голови міста № 341 від 06.07.2018, одноразову матеріальну допомогу нададуть 48 членам сімей загиблих у розмірі 2 тисяч гривень. Загальна сума виплат складе 96 тисяч гривень.

Нагадаємо, трагедія на військовому аеродромі "Скнилів", який розташований недалеко від Львова, сталася в 2002 році під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України. Винищувач Су-27УБ під час виконання фігур вищого пілотажу впав на глядачів і вибухнув. Загинуло 77 осіб, серед них – 28 дітей. Постраждало близько 250 людей.

Відео: Катастрофа Скнилів 2002 Су 27 (youtube.com/Свобода Слова)

Раніше ми писали про те, що з'явилося відео з першими хвилинами після масштабної ДТП, в якому загинули 10 осіб, на трасі Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирської області.

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