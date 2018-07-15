Во Львове нетрезвые мужчины попытались украсть памятник героям УПА

Фото: Памятный знак Героям УПА (facebook.com/imartinuk)

Грабителям помешали местные жители

В субботу вечером, 14 июля, пятеро неизвестных мужчин попытались вывезти памятник Героям УПА, который установили активисты Народного руха на пересечении улиц Кульпарковской и Героев УПА. Об этом сообщил руководитель Львовской городской организации Народного руха Украины Игорь Мартынюк на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что пятеро мужчин, находясь в нетрезвом состоянии подогнали к памятному знаку грузовик, демонтировали его и попытались увезти в неизвестном направлении. Но им помешали местные жители.

Фото: Демонтаж памятного знака неизвестными (facebook.com/imartinuk)

Этот памятный знак установили совсем недавно, в июне 2018 года. Как сообщали активисты Украинского руха, памятный знак поставили для того, чтобы помешать на том месте строительству АЗС.

Фото: Памятный знак Героям УПА (facebook.com/imartinuk)

Руководитель Львовской городской организации Народного руха Игорь Мартынюк предупредил, что обратится к главе Львовской полиции с просьбой организовать патрулирование данного сквера.

"Мы понимаем, что дельцы, которые положили глаз на сквер не остановятся и будут продолжать попытки захватить его. Но в следующий раз и община города уже не будет такой снисходительной к тем, кто за деньги готов продать и город, и собственную историю, и идею. Поскольку методы, к которым прибегают те, кому так уж не хочется видеть отстроенный сквер и памятник юношеству ОУН становятся все грубее, должен здесь обратиться к главе Львовской полиции с призывом организовать патрулирование полиции возле памятного знака в сквере на углу Кульпарковской и Героев УПА", - написал Мартынюк и добавил, что уже поступали угрозы применения оружия, в частности, гранат.

"Сегодня от этих "лиц" в сторону защитников сквера звучали угрозы применения оружия, в частности, гранат, если им не дадут завершить задуманное. Понимаю, что ввиду наплыва неучтенной оружия, в том числе и с зоны АТО, а также - на очевидно, потребность отработать вложенные "инвестиции", такие угрозы могут иметь реальное основание", - сообщил руководитель Львовской организации.

Скриншот поста (facebook.com/imartinuk)

Напомним, в Сумах молодые люди надругались над памятником Героям Майдана.

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