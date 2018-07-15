У Львові нетверезі чоловіки спробували вкрасти пам'ятник героям УПА

Фото: Пам'ятний знак Героям УПА (facebook.com/imartinuk)

Грабіжникам завадили місцеві жителі

У суботу ввечері, 14 липня, п'ятеро невідомих чоловіків спробували вивезти пам'ятник Героям УПА, який встановили активісти Народного руху на перетині вулиць Кульпарківської та Героїв УПА. Про це повідомив керівник Львівської міської організації Народного руху України Ігор Мартинюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що п'ятеро чоловіків, перебуваючи в нетверезому стані підігнали до пам'ятного знаку вантажівку, демонтували його і спробували вивезти в невідомому напрямку. Але їм завадили місцеві жителі.

Фото: Демонтаж пам'ятного знаку невідомими (facebook.com/imartinuk)

Цей пам'ятний знак встановили зовсім недавно, в червні 2018 року. Як повідомляли активісти Українського руху, пам'ятний знак поставили для того, щоб перешкодити на тому місці будівництву АЗС.

Фото: Пам'ятний знак Героям УПА (facebook.com/imartinuk)

Керівник Львівської міської організації Народного руху Ігор Мартинюк попередив, що звернеться до голови Львівської поліції з проханням організувати патрулювання цього скверу.

"Ми розуміємо, що ділки, які поклали око на сквер не зупиняться і будуть продовжувати спроби захопити його. Але в наступний раз і громада міста вже не буде такою поблажливою до тих, хто за гроші готовий продати і місто, і власну історію, і ідею. Оскільки методи, до яких вдаються ті, кому так вже не хочеться бачити відбудований сквер і пам'ятник юнацтву ОУН стають все грубіше, повинен тут звернутися до голови Львівської поліції з закликом організувати патрулювання поліції біля пам'ятного знаку у сквері на розі Кульпарківською та Героїв УПА", - написав Мартинюк і додав, що вже надходили погрози застосування зброї, зокрема, гранат

"Сьогодні від цих "осіб" у бік захисників скверу лунали погрози застосування зброї, зокрема, гранат, якщо їм не дадуть завершити задумане. Розумію, що зважаючи на наплив неврахованої зброї, в тому числі і з зони АТО, а також - на очевидно, потребу відпрацювати вкладені "інвестиції", такі загрози можуть мати реальне підґрунтя", - повідомив керівник Львівської організації.

Скріншот поста (facebook.com/imartinuk)

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