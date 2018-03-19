Во Львове водитель маршрутки отобрал льготное удостоверение у ребенка-сироты

Водитель сказал ребенку, что этот билет ему больше не нужен

Во Львове водитель пригородной маршрутки забрал у 15-летней девушки-сироты билет на бесплатный проезд. Об этом передает ZAXID.NET.

"В 16:00 в Службу по делам детей Жовковской РГА обратилась мама-воспитательница, поскольку в ее воспитанницы водитель маршрутного средства №180 забрал документ на проезд. Ребенок приехал домой и рассказал маме-воспитательнице о ситуации. Водитель сказал ребенку, что вскоре закончиться срок действия билета, и он ребенку больше не нужен", - рассказал начальник службы по делам детей Львовской ОГА Владимир Лис.

Руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской ОГА Роман Кокотайло во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил, что после этого инцидента с пригородными перевозчиками провели воспитательную работу.

"Перевозчиков поставили в известность, что дети-сироты имеют право на бесплатный проезд", - сказал он.

Руководитель АТП-14631, которое обслуживает маршрут №180, Андрей Дума об этой ситуации ничего не знает.

Сообщается, что единый билет для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, дает право на бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных сооружений, бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте.

Напомним, что в Тернополе водитель маршрутки шокировал отношением к контроллерам.