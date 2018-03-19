У Львові водій маршрутки відібрав пільгове посвідчення в дитини-сироти

Водій сказав дитині, що цей квиток йому більше не потрібен

У Львові водій приміської маршрутки забрав у 15-річної дівчини-сироти квиток на безкоштовний проїзд. Про це передає ZAXID.NET.

"О 16:00 в Службу у справах дітей Жовківської РДА звернулася мама-вихователька, оскільки в її вихованки водій маршрутного кошти №180 забрав документ на проїзд. Дитина приїхав додому і розповів мамі-виховательці про ситуацію. Водій сказав дитині, що невдовзі закінчиться термін дії квитка, і він дитині більше не потрібен", - розповів начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

Керівник департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА Роман Кокотайло під час апаратної наради в облдержадміністрації повідомив, що після цього інциденту з приміськими перевізниками провели виховну роботу.

"Перевізників поставили до відома, що діти-сироти мають право на безкоштовний проїзд", - сказав він.

Керівник АТП-14631, яке обслуговує маршрут №180, Андрій Дума про цю ситуацію нічого не знає.

Повідомляється, що єдиний квиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дає право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському та приміському транспорті.

Нагадаємо, що в Тернополі водій маршрутки шокував ставленням до контролерів.