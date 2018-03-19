Во Львове водители устроили перестрелку из-за места на парковке

Один из участников конфликта получил пулевое ранение ноги

Во Львове ссора из-за парковочного места закончилась стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

В субботу, 17 марта, правоохранители получили сообщение о том, что возле дома на улице Научной между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого один из участников получил пулевое ранение ноги.

"Как установили правоохранители, конфликт возник из-за парковки автомобиля. Во время перепалки неизвестный мужчина выстрелил в 40-летнего жителя дома, возле которого разворачивались события. Медики, к которым обратился потерпевший, диагностировали у него "пулевое ранение правого бедра", - рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался 27-летний местный житель.

По данному факту открыто уголовное производство (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Ранее в Одессе пьяный мужчина стрелял по прохожим из окна.

К "копам" обратилась женщина, которая сообщила, что из окна квартиры на втором этаже неизвестный стреляет по прохожим и автомобилям.

"В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что внутри кто-то находится. "Стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные", - говорится в сообщении полиции.