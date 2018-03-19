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У Львові водії влаштували перестрілку через місце на парковці

STYLERLIFE        19.03.2018 - 16:46
Фото: Пістолет (forum.guns)
Фото: Пістолет (forum.guns)

Один із учасників конфлікту отримав кульове поранення ноги

У Львові сварка через паркувального місця закінчилася стріляниною. Про це повідомила пресс-служба поліції.

У суботу, 17 березня, правоохоронці отримали повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Науковій між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з учасників отримав кульове поранення ноги.

"Як встановили правоохоронці, конфлікт виник через паркувку автомобіля. Під час перепалки невідомий чоловік вистрелив у 40-річного жителя будинку, біля якого розгортались події. Медики, до яких звернувся потерпілий, діагностували у нього "кульове поранення правого стегна", - розповіли в поліції.

Зловмисником виявився 27-річний місцевий житель.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження (хуліганство). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз.

Раніше в Одесі п'яний чоловік стріляв по перехожих з вікна.

До "копів" звернулася жінка, яка повідомила, що з вікна квартири на другому поверсі невідомий стріляє по перехожих та автомобілів.

"У вказаній квартирі патрульним двері ніхто не відкривав, але було чути, що всередині хтось знаходиться. "Стрілка" вдалося умовити вийти з дому, де його і затримали патрульні", - йдеться в повідомленні поліції.

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Теги: стрельба, парковка
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