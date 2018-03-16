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Под Львовом пенсионерка провалилась в яму из-за оползня (видео)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 17:42
Женщина провалилась в яму (скриншот youtube.com/ГУ ДСНС у Львівській області)
Женщина провалилась в яму (скриншот youtube.com/ГУ ДСНС у Львівській області)

Инцидент произошел, когда женщина набирала воду из колодца

В селе Подборцы Пустомытовского района во Львовской области женщина провалилась в четырехметровую яму, которая образовалась в ее дворе из-за оползня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области.

Местная жительница набирала воду из колодца, когда произошел инцидент. Около 40 минут она звала на помощь соседей. Те, услышав ее крики, вызвали спасателей.

Видео: Женщина провалилась в яму (youtube.com/ГУ ДСНС у Львівській області)

Прибывшие на место происшествия работники ГСЧС спустились в яму к женщине и с помощью спасательной косынки и треноги пострадавшую подняли на поверхность.

Женщину госпитализировали в больницу. У нее травмирована нога.

Предполагается, что яма образовалась из-за подмыва воды.

Скриншот поста (facebook.com/MNSLVIV)

Напомним, что в Киеве семья с младенцем едва не провалилась в яму у подъезда.

"Муж взял коляску, я за ручки, и несем, ребенку 10 месяцев. Ситуация такая, что наступил на платформу, под ним рушится вот эта платформа, он резко закатывает ногу и получается так. Слава Богу, что не засосало коляску туда", – рассказала пострадавшая женщина.

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Теги: яма, оползень
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