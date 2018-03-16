Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Під Львовом пенсіонерка провалилася в яму через зсув грунту (відео)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 17:42
Жінка провалилася в яму (скріншот youtube.com/ГУ ДСНС у Львівській області)
Жінка провалилася в яму (скріншот youtube.com/ГУ ДСНС у Львівській області)

Інцидент стався, коли жінка набирала воду з криниці

У селі Підбірці Пустомитівського району на Львівщині жінка провалилася в чотириметрову яму, яка утворилася в її дворі через зсув грунту. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ГСЧС у Львівській області.

Місцева мешканка набирала воду з криниці, коли стався інцидент. Близько 40 хвилин вона кликала на допомогу сусідів. Ті, почувши її крики, викликали рятувальників.

Відео: Жінка провалилася в яму (youtube.com/ГУ ДСНС у Львівській області)

Прибулі на місце події працівники ГСЧС спустилися в яму до жінки і за допомогою рятувальної косинки і триноги постраждалу підняли на поверхню.

Жінку госпіталізували до лікарні. У неї травмована нога.

Передбачається, що яма утворилася через підмив води.

Скріншот поста (facebook.com/MNSLVIV)

Нагадаємо, що в Києві сім'я з немовлям ледь не провалилася в яму біля під'їзду.

"Чоловік узяв коляску, я за ручки, і несемо, дитині 10 місяців. Ситуація така, що настав на платформу, під ним валиться ось ця платформа, він різко закочує ногу і виходить так. Слава Богу, що не засмоктало коляску туди", - розповіла потерпіла жінка.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
В Одесі посеред проїжджої частини утворилася величезна прірва "Спеціально для любителів паркуватися у дворах": обурила киян величезна яма біля житлового будинку
Теги: яма, оползень
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top