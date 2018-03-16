Під Львовом пенсіонерка провалилася в яму через зсув грунту (відео)

Інцидент стався, коли жінка набирала воду з криниці

У селі Підбірці Пустомитівського району на Львівщині жінка провалилася в чотириметрову яму, яка утворилася в її дворі через зсув грунту. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ГСЧС у Львівській області.

Місцева мешканка набирала воду з криниці, коли стався інцидент. Близько 40 хвилин вона кликала на допомогу сусідів. Ті, почувши її крики, викликали рятувальників.

Відео: Жінка провалилася в яму (youtube.com/ГУ ДСНС у Львівській області)

Прибулі на місце події працівники ГСЧС спустилися в яму до жінки і за допомогою рятувальної косинки і триноги постраждалу підняли на поверхню.

Жінку госпіталізували до лікарні. У неї травмована нога.

Передбачається, що яма утворилася через підмив води.

Скріншот поста (facebook.com/MNSLVIV)

Нагадаємо, що в Києві сім'я з немовлям ледь не провалилася в яму біля під'їзду.

"Чоловік узяв коляску, я за ручки, і несемо, дитині 10 місяців. Ситуація така, що настав на платформу, під ним валиться ось ця платформа, він різко закочує ногу і виходить так. Слава Богу, що не засмоктало коляску туди", - розповіла потерпіла жінка.