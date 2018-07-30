Во Львовской области в больнице погибла 17-летняя девушка при загадочных обстоятельствах

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Девушка ушла из жизни за несколько часов

Во Львовской области при непонятных пока обстоятельствах из жизни ушла 17-летняя девушка Диана. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Девушка отдыхала в Запорожской области вместе со своим парнем. После возврата с моря у нее поднялась высокая температура, и он отвел ее к врачу.

Ординатор реанимационного отделения Новораздольской городской больницы Олег Стець рассказал, что изначально Диана обратилась к семейному врачу. У нее была высокая температура, насморк и кашель. Девушку осмотрели и направили в инфекционное отделение.

Буквально за несколько часов у девушки ухудшилось состояние, и ее перевели в реанимацию. "Давление не определялось, дыхания не было самостоятельным. Сердечная деятельность остановилась, были начаты немедленные реанимационные мероприятия. К сожалению, они были безрезультатными", - сообщил ординатор.

Видео: девушка погибла при загадочных обстоятельствах (youtube.com/ТСН)

Тем не менее, семья девушки уверена, что ее смерть наступила из-за антибиотиков, на которые у нее была аллергия. "Антибиотик укололи, и у нее случился просто сразу приступ. Ей сразу надо давать что-то противоаллергическое", - сказала тетя Дианы Оксана Иванкив.

Но врачи сообщили, что никаких антибиотиков девушке дано не было, поскольку это было невозможно при том состоянии, в котором она поступила к ним. Не было аллергической реакции и на те препараты, которые ей вводились.

В справке о смерти написано, что Диана умерла от сердечно-легочной недостаточности и острой респираторной вирусной инфекции. Через две недели будет проведено вирусологическое исследование, тогда будет названа окончательная причина смерти. Старший брат девушки написал заявление в полицию по факту врачебной халатности.

Жители села не могут понять, как за несколько часов 17-летняя девушка ушла из жизни при загадочных обстоятельствах. "Очень шокированы в селе, что девушка прожила так мало. Очень красивая, приветливая, с детства помогала", - рассказала одна из односельчанок Мария Оприснык.

Ранее Styler уже писал о том, что во Львовской области в инфекционном отделении городской больницы Нового Роздола в четверг, 26 июля, умерла 17-летняя беременная жительница села Крупское.

Напомним, в больнице Кривого Рога, где умер боец Владимир Блызнюк, прокомментировали обвинения в халатности врачей.

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