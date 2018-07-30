У Львівській області в лікарні загинула 17-річна дівчина при загадкових обставинах

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Дівчина пішла з життя за кілька годин

У Львівській області при незрозумілих поки обставинах з життя пішла 17-річна дівчина Діана. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дівчина відпочивала в Запорізькій області разом зі своїм хлопцем. Після повернення з моря у неї піднялася висока температура, і він відвів її до лікаря.

Ординатор реанімаційного відділення Новороздільської міської лікарні Олег Стець розповів, що спочатку Діана звернулася до сімейного лікаря. У неї була висока температура, нежить і кашель. Дівчину оглянули і направили в інфекційне відділення.

Буквально за кілька годин у дівчини погіршився стан, і її перевели в реанімацію. "Тиск не визначався, дихання не було самостійним. Серцева діяльність зупинилася, були розпочаті негайні реанімаційні заходи. На жаль, вони були безрезультатними", - повідомив ординатор.

Відео: дівчина загинула за загадкових обставин (youtube.com/ТСН)

Тим не менш, сім'я дівчини впевнена, що її смерть настала через антибіотики, на які у неї була алергія. "Антибіотик вкололи, і у неї стався просто відразу напад. Їй відразу треба давати щось протиалергічне", - сказала тітка Діани Оксана Іванків.

Але лікарі повідомили, що ніяких антибіотиків дівчині дано не було, оскільки це було неможливо при тому стані, в якому вона надійшла до них. А на ті препарати, які їй вводилися, алергічної реакції не було.

У довідці про смерть написано, що Діана померла від серцево-легеневої недостатності та гострої респіраторної вірусної інфекції. Через два тижні буде проведено вірусологічне дослідження, тоді буде названа остаточна причина смерті. Старший брат дівчини написав заяву в поліцію за фактом лікарської недбалості.

Жителі села не можуть зрозуміти, як за кілька годин 17-річна дівчина пішла з життя за загадкових обставин. "Дуже шоковані в селі, що дівчина прожила так мало. Дуже красива, привітна, з дитинства допомагала", - розповіла одна з односельчанок Марія Оприсник.

Раніше Styler вже писав про те, що у Львівській області в інфекційному відділенні міської лікарні Нового Роздолу у четвер, 26 липня, померла 17-річна вагітна мешканка села Крупське.

Нагадаємо, в лікарні Кривого Рогу, де помер боєць Володимир Близнюк, прокоментували звинувачення в халатності лікарів.

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