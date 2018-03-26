Во Львовской области хотят запретить русскую музыку

В ОГА не хотят популяризировать запрещенных артистов

Во Львовской области хотят запретить "крутить" музыку российских исполнителей, которым СБУ запретила въезд в Украину. Об этом во время аппаратного совещания заявил председатель Львовской ОГА Олег Синютка, передает "Depo.Львов".

Вопрос о звучании русской музыки подняли во время встречи с представителями более десяти общественных организаций.

"Есть ряд исполнителей, концерты которых запрещены СБУ, поскольку они проводят антиукраинскую деятельность. Думаю, это абсолютно правильно, если мы не будем популяризировать этих исполнителей и произведения", - отметил председатель Львовской ОГА.

Он добавил, что этот вопрос будет наработан профильной комиссией и вынесен на сессии 17 апреля.

"Совместно с областным советом нам нужно проработать с владельцами заведений относительно того, чем мы "кормим" мозги наших молодых людей. Нужно подумать, как это сделать правильно. Понятное дело, что мы не в Советском Союзе, где нужно согласовывать все репертуары, но надо с владельцами поработать", - сказал чиновник.

Кстати, недавно российского рэпера не пустили в Украину.

Хайп-такси #3: "Ваше отношение к украинским артистам, работающим в России" (видео: РБК-Украина)