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У Львівській області хочуть заборонити російську музику

STYLERLIFE        26.03.2018 - 17:52
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

В ОДА не хочуть популяризувати заборонених артистів

У Львівській області хочуть заборонити "крутити" музику російських виконавців, яким СБУ заборонила в'їзд в Україну. Про це під час апаратної наради заявив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає "Depo.Львів".

Питання про звучання російської музики підняли під час зустрічі з представниками понад десяти громадських організацій.

"Є ряд виконавців, концерти яких заборонені СБУ, оскільки вони проводять антиукраїнську діяльність. Думаю, це абсолютно правильно, якщо ми не будемо популяризувати цих виконавців і їх твори", - зазначив голова Львівської ОДА.

Він додав, що це питання буде напрацьовано профільною комісією і винесене на сесії 17 квітня.

"Спільно з обласною радою нам потрібно узгодити з власниками закладів, чим ми "годуємо" мізки наших молодих людей. Потрібно подумати, як це зробити правильно. Ясна річ, що ми не в Радянському Союзі, де потрібно узгоджувати всі репертуари, але треба з власниками попрацювати", - сказав чиновник.

До речі, нещодавно російського репера не пустили в Україну.

Хайп-таксі #3: "Ваше ставлення до українських артистів, які працюють в Росії (відео: РБК-Україна)

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Теги: российские артисты, Львовская область
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