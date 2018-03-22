Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Во Львовской области на коленях простились с погибшим в зоне АТО пограничником (фото, видео)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 20:29
Фото: Прощание с героем (facebook.com/Mosty1472)
Фото: Прощание с героем (facebook.com/Mosty1472)

Сержант Госпогранслужбы Игорь Дулько умер в результате осколочных ранений

Во Львовской области, в городе Великие Мосты, 22 марта простились с сержантом пограничной службы Игорем Дулько.

Земляки тело погибшего бойца встречали на коленях.

"Более тысячи жителей Великих Мостов встретили своего героя, стоя на коленях", - сообщили в паблике "Підслухано в Великих Мостах" на странице в Facebook.

"Попрощались с военнослужащим в Бродах, после чего процессия перешла в Великие Мосты через Львов. Чин погребения состоялся в церкви Благовещения Пресятои Богородицы", – сообщают в пресс-службе ЛОГА.

Фото: Прощание с героем (facebook.com/Mosty1472)

22 марта объявлен в Сокольском районе объявлен Днем траура.

Фото: Прощание с героем (facebook.com/Mosty1472)

Сержант Госпогранслужбы Игорь Дулько умер 17 марта в Бахмутской горбольнице в результате осколочных ранений, полученных при детонации ручной осколочной гранаты в одном из блиндажей пограничного наряда на КПВВ "Майорское".

Стало известно, что парень ушел добровольцем на войну, прервав учебу в ВУЗе, служил инспектором в Краматорском пограничном отряде.

Игорь Дулько прошел подготовку в учебном центре ГПСУ имени Момота в городе Оршанец. С 2016 проходил службу в Мукачевском пограничном отряде, затем занимал должность младшего инспектора пограничной службы 1-й категории Краматорского пограничного отряда

Фото: Игорь Дулько (facebook.com/Mosty1472)

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова 14 марта умер от травм боец АТО с Днепра Марк Гудзовский (позывной "Упрямый").

"Спи спокойно, воин": в сети сообщили о гибели бойца АТО (фото) Во Львове провели в последний путь Героя АТО
Теги: погибший, АТО
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top