Во Львовской области на коленях простились с погибшим в зоне АТО пограничником (фото, видео)

Сержант Госпогранслужбы Игорь Дулько умер в результате осколочных ранений

Во Львовской области, в городе Великие Мосты, 22 марта простились с сержантом пограничной службы Игорем Дулько.

Земляки тело погибшего бойца встречали на коленях.

"Более тысячи жителей Великих Мостов встретили своего героя, стоя на коленях", - сообщили в паблике "Підслухано в Великих Мостах" на странице в Facebook.

"Попрощались с военнослужащим в Бродах, после чего процессия перешла в Великие Мосты через Львов. Чин погребения состоялся в церкви Благовещения Пресятои Богородицы", – сообщают в пресс-службе ЛОГА.

Фото: Прощание с героем (facebook.com/Mosty1472)

22 марта объявлен в Сокольском районе объявлен Днем траура.

Фото: Прощание с героем (facebook.com/Mosty1472)

Сержант Госпогранслужбы Игорь Дулько умер 17 марта в Бахмутской горбольнице в результате осколочных ранений, полученных при детонации ручной осколочной гранаты в одном из блиндажей пограничного наряда на КПВВ "Майорское".

Стало известно, что парень ушел добровольцем на войну, прервав учебу в ВУЗе, служил инспектором в Краматорском пограничном отряде.

Игорь Дулько прошел подготовку в учебном центре ГПСУ имени Момота в городе Оршанец. С 2016 проходил службу в Мукачевском пограничном отряде, затем занимал должность младшего инспектора пограничной службы 1-й категории Краматорского пограничного отряда

Фото: Игорь Дулько (facebook.com/Mosty1472)

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова 14 марта умер от травм боец АТО с Днепра Марк Гудзовский (позывной "Упрямый").