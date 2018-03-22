У Львівській області на колінах попрощалися з загиблими в зоні АТО прикордонником (фото, відео)

Сержант Держприкордонслужби Ігор Дулька помер в результаті осколкових поранень

У Львівській області, в місті Великі Мости, 22 березня попрощалися з сержантом прикордонної служби Ігорем Дульком.

Земляки тіло загиблого бійця зустрічали на колінах.

"Більше тисячі жителів Великих Мостів зустріли свого героя, стоячи на колінах", - повідомили в паблике "Підслухано у Великих Мостах" на сторінці в Facebook.

"Попрощалися з військовослужбовцем у Бродах, після чого процесія перейшла в Великі Мости через Львів. Чин поховання відбувся у церкві Благовіщення Пресятои Богородиці", – повідомляють у прес-службі ЛОДА.

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/Mosty1472)

22 березня оголошено в Сокальському районі оголошено Днем жалоби.

Фото: Прощання з героєм (facebook.com/Mosty1472)

Сержант Держприкордонслужби Ігор Дулько помер 17 березня в Бахмутській міськлікарні в результаті осколкових поранень, отриманих при детонації ручної осколкової гранати в одному з бліндажів прикордонного наряду на КПВВ "Майорське".

Стало відомо, що хлопець пішов добровольцем на війну, перервавши навчання у Вузі, служив інспектором у Краматорському прикордонному загоні.

Ігор Дулько пройшов підготовку в навчальному центрі ДПСУ імені Момота у місті Оршанец. З 2016 проходив службу в Мукачівському прикордонному загоні, потім обіймав посаду молодшого інспектора прикордонної служби 1-ї категорії Краматорського прикордонного загону

Фото: Ігор Дулько (facebook.com/Mosty1472)

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова 14 березня помер від травм боєць АТО з Дніпра Марк Гудзовский (позивний "Упертий").