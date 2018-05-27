Во Львовской области нашли мертвым бойца ВСУ

Обстоятельства смерти уточняются

Во Львовской области обнаружили мертвым украинского военнослужащего. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александра Поронюка.

В субботу, 26 мая, недалеко от Яворовского полигона, который находится во Львовской области, обнаружили мертвым бойца ВСУ. Погибшему было 38 лет. Причины смерти военного устанавливаются.

Как сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, тело военнослужащего нашли в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности, который расположен на территории Яворовского полигона.

Известно, что 38-летний военнослужащий проходил переподготовку по одной из военных специальностей.

"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сообщил Поронюк.

Напомним, жители Тернопольской области рассказали о трагической судьбе погибшего на Донбассе бойца.

В зоне боевых действий на Донбассе 15 мая погиб уроженец села Литвинов Подгаецкого района Тернопольской области, старший солдат 14-й отдельной механизированной бригады 32-летний Иван Кураш.

Местные жители рассказали, о трагической судьбе семьи воина. Еще в детстве он потерял мать, а позднее – отца и родного брата, передает gazeta1.com. Первым о гибели бойца сообщил местный житель Юрий Пухайло.

"15 мая ночью во время выполнения боевого задания от пули снайпера погиб военный, наш земляк из села Литвинова Иван Кураш. Пуля попала в левое легкое, боец умер в госпитале города Горный. Вечная память Герою. Смерть врагам", – сказал он.

Информацию подтвердила сотрудник Тернопольского областного военкомата Елена Величанская.

Иван Кураш родился 26 июня 1985 года в Литвине. Окончил девять классов Литвиновской школы. Поступил в подгаецкое ПТУ №24, где проучился полтора года на специальности каменщик-штукатур.

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Видео: video.rbc.ua