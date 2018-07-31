Во Львовской области житель "выбивал" деньги у подростков

Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Парень установил проценты на возвращение долга

Житель города Хыров Львовской области пытался "выбить" деньги у 16-летнего подростка за карточные игры и угрожал физической расправой. Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.

"В Старосамборское отделение полиции обратилась 25-летняя жительница города Хыров. Женщина сообщила, что ее 16-летнему сыну угрожают физической расправой и требуют 4000 гривен", - говорится в сообщении.

Подросток проиграл в карты 21-летнему жителю района и стал должен 2650 гривен. Ему надо было выплатить их в течение пяти дней. После того как подросток не смог рассчитаться за этот срок со злоумышленником, тот стал звонить и требовать "проценты" за погашение долга.

Известно также, что 24 июля в полицию поступило подобное обращение от 39-летней женщины, которая рассказала, что парень требовал у ее сына 12000 гривен. "По словам заявительницы, на протяжении марта-мая он требовал у ее несовершеннолетнего сына 12 000 гривен. Подросток самовольно взял банковскую карту матери, снял деньги со счета и передал злоумышленнику", - добавили в сообщении.

Сейчас парень подозревается в совершении преступления по ч.1 ст.335 Уголовного кодекса Украины (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязанностей). Максимальный срок – ограничение воли до двух лет.

Длится досудебное расследование.

Напомним, в Запорожье водитель маршрутки набросился с оскорблениями на украинского бойца и угрожал физической расправой.

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