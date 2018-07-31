У Львівській області житель "вибивав" гроші у підлітків

Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Хлопець встановив відсотки на повернення боргу

Житель міста Хирів Львівської області намагався "вибити" гроші у 16-річного підлітка за карткові ігри і погрожував фізичною розправою. Про це повідомляється в прес-службі Національної поліції Львівської області.

"В Старосамбірське відділення поліції звернулася 35-річна жителька міста Хирів. Жінка повідомила, що її 16-річному сину, погрожують фізичною розправою та вимагають 4 000 гривень.", - йдеться в повідомленні.

Підліток програв у карти 21-річному жителю району і став повинен 2650 гривень. Йому треба було виплатити їх протягом п'яти днів. Після того, як підліток не зміг розрахуватися за цей термін зі зловмисником, той став телефонувати і вимагати відсотки за погашення боргу.

Відомо також, що 24 липня в поліцію надійшло подібне звернення від 39-річної жінки, яка розповіла, що хлопець вимагав у її сина 12000 гривень. "За словами заявниці, протягом березня-травня він вимагав у її неповнолітнього сина 12 000 гривень. Підліток самовільно взяв банківську картку матері, зняв гроші з рахунку і передав їх зловмисникові", - додали в повідомленні.

Зараз хлопець підозрюється у скоєнні злочину за ч. 1 ст.335 Кримінального кодексу України (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових обов'язків). Максимальний термін – обмеження волі до двох років.

Триває досудове розслідування.

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