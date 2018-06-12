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"Манипуляция и фейки сыграли свою роль": Супрун назвала главную опасность для здоровья

STYLERLIFE        12.06.2018 - 15:17
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

По ее словам, самые большие риски несет в себе неправдивая информация

Главная опасность для здоровья – это распространение неправдивой информации. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.  

"Ещепять лет назад в Отчете про Глобальные риски,  который ежегодно готовят сотни экспертов Всемирного Экономического Форума, одной из самых больших опасностей назвали распространение ложной информации, в частности по вопросам здравоохранения и вакцинации", - написала она.

Супрун отметила, что несколько лет назад из-за кампании против вакцинации, которую начали в СМИ, от кори умерло множество людей, в частности в Южной Индии, Малайзии, Европе и США.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

История повторилась в 2009 году, когда возник резонанс вокруг свинного гриппа и во всему миру распространялись слухи о вирусе, вакцинах и препаратах, будто это заговор фармацевтических компаний.

"Манипуляции и фейки в информпространстве сыграли свою роль – люди продолжали отказываться от вакцинации и приема некоторых лекарств, а некоторые государства начали продавать остатки вакцин и препаратов", - отметила Супрун.

Она добавила, что это привело к катастрофическом уровню смерти – погибло около 18 тыс. людей.

"В Украине в то время эфиры заполонили не врачи и специалисты, а политики, которые устроили огромную PR-кампанию. Эпидемия искаженной информации и лжи стала гораздо страшнее, чем эпидемия гриппа. Люди не выходили из дома, скупали все марлевые повязки и медикаменты из аптеки", - написала и.о. министра здравоохранения.

"Тренд на распространение неправдивой информации никуда не делся. Просто помните последствия, которые происходят, когда общество терпит распространение лжи. Следует всегда проверять источник и не спешить распространять новости, в достоверности которых сомневаетесь", - подытожила Уляна Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун рассказала, как избавиться от боли без лекарств.

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Теги: Уляна Супрун
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