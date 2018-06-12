"Маніпуляція і фейки зіграли свою роль": Супрун назвала головну небезпеку для здоров'я

За її словами, найбільші ризики несе в собі неправдива інформація

Головна небезпека для здоров'я - це поширення неправдивої інформації. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

"Ещепять років тому в Звіті про Глобальні ризики, який щорічно готують сотні експертів Всесвітнього Економічного Форуму, однією з найбільших небезпек назвали поширення неправдивої інформації, зокрема з питань охорони здоров'я та вакцинації", - написала вона.

Супрун зазначила, що кілька років тому через кампанії проти вакцинації, яку почали в ЗМІ, від кору померло багато людей, зокрема в Південній Індії, Малайзії, Європі та США.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Історія повторилася в 2009 році, коли виник резонанс навколо свинячого грипу і в усьому світу поширювалися чутки про вірус, вакцинах і препаратах, ніби це змова фармацевтичних компаній.

"Маніпуляції та фейки в інформпросторі зіграли свою роль - люди продовжували відмовлятися від вакцинації і прийому деяких ліків, а деякі держави почали продавати залишки вакцин і препаратів", - зазначила Супрун.

Вона додала, що це призвело до катастрофічного рівня смерті - загинуло близько 18 тис. людей.

"В Україні в той час ефіри заполонили не лікарі і фахівці, а політики, які влаштували величезну PR-кампанію. Епідемія спотвореної інформації та брехні стала набагато страшніше, ніж епідемія грипу. Люди не виходили з дому, скуповували все марлеві пов'язки і медикаменти з аптеки", - написала в.о. міністра охорони здоров'я.

"Тренд на поширення неправдивої інформації нікуди не подівся. Просто пам'ятайте наслідки, які відбуваються, коли суспільство терпить поширення брехні. Слід завжди перевіряти джерело і не поспішати поширювати новини, в достовірності яких сумніваєтеся", - підсумувала Уляна Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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