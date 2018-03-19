В Мариуполе на аттракционах травмировались двое детей

По словам врачей, в этом центре уже не раз случались подобные случаи

В Мариуполе 17 марта, в батутно-развлекательном центре "Fly kids" на пр. Металлургов, получили травмы двое детей. Об этом сообщает сайт города.

Около 10:00 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в нейрохирургию областной больницы. А в 19:00 в этом же развлекательном центре во время игры пострадала 5-летняя девочка. С подозрением на перелом голени ее доставили в горбольницу №3.

Какие аттракционы травмировали детей - не сообщается. По словам врачей, в этом батутном центре регулярно происходят подобные случаи, правда, никогда раньше "скорая" не приезжала в центр дважды за день.

"Нужно, чтобы там провели проверку, узнали, насколько качественные и безопасные аттракционы, проверили, могут ли сотрудники центра оказывать первую доврачебную помощь и вообще, есть ли у них аптечка", - рассказали медики.

Напомним, что в ноябре 2017 года в "Порт-сити” произошло ЧП - металлическая конструкция обвалилась на 3-летнего ребенка и чуть не придавила стоявшего рядом 2-летнего малыша.

"Ребенок или потянул, или пытался залезть на металлического аиста, но я даже не успела и глазом моргнуть, как эта конструкция, весом более 100 кг, оказалась на полу, а под ней моя дочь", - сообщила мама девочки Валерия.

Как ранее сообщалось, вечером в субботу, 24 февраля, в киевском аквапарке в торгово-развлекательном центре Dream Town прямо на отдыхающих обвалилась часть потолка.