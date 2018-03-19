У Маріуполі на атракціонах травмувалися двоє дітей

За словами лікарів, у цьому центрі вже не раз траплялися подібні випадки

В Маріуполі 17 березня, в батутно-розважальному центрі "Fly kids" на пр. Металургів, отримали травми двоє дітей. Про це повідомляє сайт міста.

Близько 10:00 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Він був госпіталізований в нейрохірургію обласної лікарні. А о 19:00 у цьому ж розважальному центрі під час гри постраждала 5-річна дівчинка. З підозрою на перелом гомілки її доставили в міську лікарню №3.

Які атракціони травмували дітей - не повідомляється. За словами лікарів, у цьому батутном центрі регулярно відбуваються подібні випадки, правда, ніколи раніше "швидка" не приїжджала в центр двічі за день.

"Потрібно, щоб там провели перевірку, дізналися, наскільки якісні та безпечні атракціони, перевірили, чи можуть працівники центру надавати першу долікарську допомогу і взагалі, чи є у них аптечка", - розповіли медики.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року в "Порт-сіті" сталася НП - металева конструкція впала на 3-річну дитину і мало не придавила стояв поруч 2-річного малюка.

"Дитина або потягнув, чи намагався залізти на металевого лелеки, але я навіть не встигла й оком моргнути, як ця конструкція, вагою понад 100 кг, опинилася на підлозі, а під нею моя дочка", - повідомила мама дівчинки Валерія.

Як раніше повідомлялося, увечері в суботу, 24 лютого, в київському аквапарку в торгово-розважальному центрі Dream Town прямо на відпочиваючих обвалилася частина стелі.