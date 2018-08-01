Марш в купальниках: по улицам Львова прошли девушки в бикини

Марш в купальниках (facebook.com/repetaivan)

Все купальники были красного цвета

По улицам Львова прошел марш девушек в купальниках. Об этом сообщает ТСН.

В среду, 1 августа во Львове состоялся марш девушек в купальниках. Всего в мероприятии участвовало 25 девушек.

Они вышли возле памятника Данилу Галицкому в центре города из шикарного лимузина, а потом прошлись по центральным улицам города.

Видео: YouTube/Депо.Львов.

В руках у каждой девушки были флажки, изображающие разные страны. Все участницы были одеты в красные купальники. На площади Рынок девушкам устроили фотоссесию.

Организовали необычное шествие ребята, которые запускают новый конкурс красоты. Они отметили, что таким образом хотели привлечь внимание к новому международному конкурсу.

Фото: Марш в купальниках (zik.ua)

Как сообщают организаторы, принять участие в конкурсе сможет любая девушка из любой страны. Телосложение отныне не будет критерием для выбора победительницы, а самое важное, что у участницы должно быть – это сексуальность.

Видео: YouTube/Депо.Львов.

"Благодаря этому конкурсу каждая девушка сможет представить себя и свою страну. Я решила участвовать в шествии, потому что это интересно. Никогда не было такой возможности, чтобы пройтись по центру Львова только в купальнике, а теперь смогла. Это выход за рамки, борьба со страхами и общественными фобиями", - рассказала одна из девушек.

Видео: YouTube/Депо.Львов.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинки покорили международный конкурс красоты в Латвии.

В Латвии прошел конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018, лицом которого стала украинская красавица, певица, телеведущая и художница Анна Гомонова.

Рекордсменка Украины по количеству побед на международных конкурсах красоты на этот раз выступила в роли International Ambassador и ведущей финального шоу конкурса.

Видео: РБК-Украина